Gf Vip 6 | Biagio D’Anelli dimentica Miriana Trevisan con un’iconica ex naufraga? L’indiscrezione

(Di martedì 9 agosto 2022) In questa torrida estate dalle temperature record, ecco arrivare la coppia che non ti aspetti. Ancora nessuna ufficialità, se non qualche rumor che se venisse confermato andrebbe ad alzare quel termometro già bollente. Sembrerebbe infatti che, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si sia presentato a un evento mano nella mano con un’ex: l’ex Miss Italia Arianna David. Che il Vippone sia riuscito arecon una delle reginette più belle degli anni ’90? O si tratterebbe solo di un’amicizia? La foto e il video pubblicati da ThePipol lasciano spazio a diverse interpretazioni. Chissà quale sarà quella giusta… L’ex Miss Italia Arianna David e, reduce dall’ultima edizione di ...

IsaeChia : #GfVip 6, Biagio D’Anelli dimentica Miriana Trevisan con un’iconica ex naufraga? L’indiscrezione L’ex Vippone si s… - AndreaFrangini : @dana_serra Posso dire che biagio ma fa cacare come uomo , è bugiardo ridicolo, si approfitta delle situazioni' al… - RisolutoOnline : Granita e vip, il bar Roma dello 'zio Aurelio' conquista anche il comico Biagio Izzo -

Il Sussidiario.net

Izzo, ieri sera, 3 agosto, con lo spettacolo "Un italiano di Napoli" in scena al teatro ... Foto e scambio di battute con il proprietario del locale, ormai meta di tanti, Nino Sanfilippo. ...L'annuncio della coppia del Trono Over in un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Maria De ... Biagio D'Anelli pronto alla convivenza con Silvana Curcio/ L'annuncio inaspettato... Anche i personaggi del mondo dello spettacolo hanno una squadra del cuore. E c'è chi come Fedez e Mahmood non segue nemmeno una partita.L'annuncio della coppia del Trono Over in un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi ...