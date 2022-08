Francesca Chillemi e Can Yaman protagonisti di Viola come il mare: l’attrice svela la “dote” particolare del suo personaggio (Di martedì 9 agosto 2022) Francesca Chillemi è prontissima a tornare in tv con due fiction che indubbiamente terranno incollati allo schermo milioni di telespettatori: stiamo parlando di Viola come il mare – insieme a Can Yaman – e di Che Dio ci aiuti. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la Chillemi ha parlato proprio di queste due serie tv che vedremo prossimamente in tv, partendo da Viola come il mare: La mia Viola è una donna molto sensibile, a volte fragile, ingenua, ma di grande apertura emotiva: le interessa davvero capire cosa provano gli altri. Quindi la prima domanda che mi farebbe è: “Francesca, come stai? Stai bene? Sei felice?“ Cosa le risponderei? Che sto bene, sì. Quanto alla ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 agosto 2022)è prontissima a tornare in tv con due fiction che indubbiamente terranno incollati allo schermo milioni di telespettatori: stiamo parlando diil– insieme a Can– e di Che Dio ci aiuti. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni laha parlato proprio di queste due serie tv che vedremo prossimamente in tv, partendo dail: La miaè una donna molto sensibile, a volte fragile, ingenua, ma di grande apertura emotiva: le interessa davvero capire cosa provano gli altri. Quindi la prima domanda che mi farebbe è: “stai? Stai bene? Sei felice?“ Cosa le risponderei? Che sto bene, sì. Quanto alla ...

