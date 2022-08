“Fermate tutto”. Choc durante la processione, tragedia sfiorata e paura tra i fedeli presenti (Di martedì 9 agosto 2022) Cade la statua della processione. tragedia sfiorata a Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, durante la tradizionale festa di San Salvatore, che si svolge ogni primo fine settimana dopo il 5 agosto e dura tre giorni e originariamente era la festa bizantina della Trasfigurazione di Gesù. L’episodio della trasfigurazione è narrato nei tre vangeli sinottici (Marco 9,2-8, Matteo 17,1-8, Luca 9,28-36). Secondo questi testi Gesù dopo essersi appartato con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, cambiò aspetto mostrandosi ai tre discepoli con uno straordinario splendore della persona e una stupefacente candore delle vesti. In questo contesto si verifica l’apparizione di Mosè ed Elia che conversano con Gesù e si ode una voce, proveniente da una nube, che dichiara la figliolanza divina di Gesù. Cade la statua della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Cade la statua dellaa Pazzano, in provincia di Reggio Calabria,la tradizionale festa di San Salvatore, che si svolge ogni primo fine settimana dopo il 5 agosto e dura tre giorni e originariamente era la festa bizantina della Trasfigurazione di Gesù. L’episodio della trasfigurazione è narrato nei tre vangeli sinottici (Marco 9,2-8, Matteo 17,1-8, Luca 9,28-36). Secondo questi testi Gesù dopo essersi appartato con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, cambiò aspetto mostrandosi ai tre discepoli con uno straordinario splendore della persona e una stupefacente candore delle vesti. In questo contesto si verifica l’apparizione di Mosè ed Elia che conversano con Gesù e si ode una voce, proveniente da una nube, che dichiara la figliolanza divina di Gesù. Cade la statua della ...

laletizia82 : RT @l_diamanti: Quelli si vedevano tutti i giorni, anche quando lui stava a Milano e lei a Roma, ve lo dico io. Che Jess si fa tutto lo sti… - l_diamanti : Quelli si vedevano tutti i giorni, anche quando lui stava a Milano e lei a Roma, ve lo dico io. Che Jess si fa tutt… - keonheeglietto : IMMAGINANDO TUTTO CIÒ…..no scherzo nn è + divertente fermate il gioco come hai potuto dirmi ciò… - Zzammm98 : In che senso è morta Olivia Newton John fermate tutto - MELVDRAMAS : NONO FERMATE TUTTO IL DRAMA SHEA INDIA ALEXIS SONO SVEGLIA SONO IN PIEDI ECCOCI -