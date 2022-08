Calciomercato Napoli, a un passo Simeone. Tra i pali è pronto Sirigu - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 9 agosto 2022) Mercato Napoli, Fabian Ruiz a un passo dal Paris Saint - Germain Napoli, 9 agosto 2022 - Sistemata la questione portiere, ma solo a metà: quella che tra l'altro siede spesso in panchina. In mattinata ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Mercato, Fabian Ruiz a undal Paris Saint - Germain, 9 agosto 2022 - Sistemata la questione portiere, ma solo a metà: quella che tra l'altro siede spesso in panchina. In mattinata ...

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, fatta per l’arrivo di #Petagna dal @sscnapoli ???? - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Sirugu atteso per le visite mediche. I dettagli dell’accordo - DiMarzio : . @sscnapoli, a centrocampo può tornare di moda il nome di Nahitan #Nandez - Ale_Stile : Sarò onestissimo: sono più interessato all'acquisto di Simeone (ipotetico titolare) che a quello di Raspadori, gioc… - allezpaname : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @PSG_inside e @sscnapoli sempre più vicini all'accordo per Fabian #Ruiz -