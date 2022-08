Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022)DEL 8 AGOSTOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, LUNGO LA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SU ALCUNE CONSOLARI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO, NEL DETTAGLIO SULL’ APPIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DI CIAMPINO, E SULLA CASSIA BIS, TRA IL BIVIO PER VIA GIUSTINIANA E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI CORNELIA, CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA ...