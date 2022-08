Vaiolo scimmie, test rapido italiano per diagnosi in 15 minuti (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - Un test rapido per la diagnosi, in 15 minuti, del Monkeypox virus, il cosiddetto Vaiolo delle scimmie, già disponibile sul mercato italiano, è al momento messo a disposizione, a scopo di ricerca, del Laboratorio di Malattie infettive dell'Università Statale di Milano, presso l'ospedale Sacco. Lo riferisce in una nota la Innoliving, azienda con sede ad Ancona, annunciando, per bocca del suo direttore generale, Danilo Falappa, di essere "in grado di coprire tutte le richieste di medici e strutture ospedaliere interessate". Il test "è indicato come ausilio clinico nella diagnosi di infezione da Monkeypox virus e per la ricerca epidemiologica sul campo", precisa l'azienda, "ed è al momento riservato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - Unper la, in 15, del Monkeypox virus, il cosiddettodelle, già disponibile sul mercato, è al momento messo a disposizione, a scopo di ricerca, del Laboratorio di Malattie infettive dell'Università Statale di Milano, presso l'ospedale Sacco. Lo riferisce in una nota la Innoliving, azienda con sede ad Ancona, annunciando, per bocca del suo direttore generale, Danilo Falappa, di essere "in grado di coprire tutte le richieste di medici e strutture ospedaliere interessate". Il"è indicato come ausilio clinico nelladi infezione da Monkeypox virus e per la ricerca epidemiologica sul campo", precisa l'azienda, "ed è al momento riservato ...

