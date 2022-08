Un altro domani: Kiros è successo veramente (Di lunedì 8 agosto 2022) Un altro domani Kiros, è successo veramente: ecco le anticipazioni per la nuova puntata della nuova telenovela di Canale 5 in onda oggi. Anche oggi, come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni anche per la nuova puntata di Un altro domani, telenovela spagnola di Canale 5 ormai punto fermo del palinsesto. Le anticipazioni per la puntata di oggi.Come sempre, la nuova puntata seguirà sia le vicende di Julia nel presente sia quelle di sua nonna Carmen nel passato, a di Rio Muni; ecco le anticipazioni di oggi 8 agosto, a quanto pare è davvero successo a Kiros. Un altro domani, a Kiros è successo veramente: le anticipazioni per la ... Leggi su formatonews (Di lunedì 8 agosto 2022) Un, è: ecco le anticipazioni per la nuova puntata della nuova telenovela di Canale 5 in onda oggi. Anche oggi, come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni anche per la nuova puntata di Un, telenovela spagnola di Canale 5 ormai punto fermo del palinsesto. Le anticipazioni per la puntata di oggi.Come sempre, la nuova puntata seguirà sia le vicende di Julia nel presente sia quelle di sua nonna Carmen nel passato, a di Rio Muni; ecco le anticipazioni di oggi 8 agosto, a quanto pare è davvero. Un, a: le anticipazioni per la ...

ItaliaViva : C'è da decidere quale idea abbiamo dell'Italia di domani e mentre tutti gli altri non posso fare altro che portare… - _apartete_ : Mi sto disidratando con la lettura di Domani e per sempre. Sono devastata. Non dico altro. - anthos965icloud : RT @GreenMbutterfly: perché il sorgere del sole mi faceva sentire la voglia di vivere un'altro giorno nuovo, luminoso e bellissimo. Lo devo… - ZonaBianconeri : RT @Seby_Sarno_: Come detto 4 giorni fa, il contatto con la #Juventus c'è stato ma il #Napoli è il club che si è mosso concretamente presen… - Seby_Sarno_ : Come detto 4 giorni fa, il contatto con la #Juventus c'è stato ma il #Napoli è il club che si è mosso concretamente… -