Tower of Fantasy: Nuovi bonus e Fix in vista del lancio (Di lunedì 8 agosto 2022) Il lancio del nuovo free to play in stile Genshin Impact si avvicina, ci stiamo riferendo naturalmente a Tower of Fantasy, il quale sarà disponibile a partire dall'11 Agosto, con preload fissato per il 9 Agosto. In vista del lancio, gli autori hanno svelato i FIX apportati ed alcuni bonus riservati ai giocatori, scopriamoli insieme. Fix e bonus per Twoer of Fantasy Come affermato dagli sviluppatori: Includono splendide immagini su cui rifarti gli occhi, oltre a eventi di creazione di contenuti, vari giochi interattivi e molti altri eventi con abbondanti ricompense Per quanto riguarda invece i FIX e le migliorie: 1) La personalizzazione del personaggio ora include l'opzione per personalizzare il petto del tuo personaggio.2) Risolto un ...

