Sky: Raspadori-Napoli, arrivano nuovi aggiornamenti (Di lunedì 8 agosto 2022) La redazione di Skys port 24, riporta alcuni aggiornamenti nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Il Napoli insiste per Raspadori, De Laurentiis nell’ultima telefonata con Carnevali, ha offerto 28 milioni più il cartellino di Ounas o Petagna, il Sassuolo ha rilanciato chiedendo 35 milioni più 5 di bonus. “In giornata ci sono stati nuovi contatti tra il Sassuolo e il Napoli per Raspadori. L’attaccante, intanto, sta giocando in Coppa Italia contro il Modena: nuovi aggiornamenti tra le parti sono previsti già in serata. Napoli e Sassuolo riprenderanno i contatti già in serata, subito dopo il match dei neroverdi in Coppa Italia. Questo perché la società azzurra ha fretta di chiudere al più ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) La redazione di Skys port 24, riporta alcuninella trattativa trae Sassuolo per. Ilinsiste per, De Laurentiis nell’ultima telefonata con Carnevali, ha offerto 28 milioni più il cartellino di Ounas o Petagna, il Sassuolo ha rilanciato chiedendo 35 milioni più 5 di bonus. “In giornata ci sono staticontatti tra il Sassuolo e ilper. L’attaccante, intanto, sta giocando in Coppa Italia contro il Modena:tra le parti sono previsti già in serata.e Sassuolo riprenderanno i contatti già in serata, subito dopo il match dei neroverdi in Coppa Italia. Questo perché la società azzurra ha fretta di chiudere al più ...

infoitinterno : Sky: Raspadori-Napoli, arrivano nuovi aggiornamenti - napolipiucom : Sky: Raspadori-Napoli, arrivano nuovi aggiornamenti #napoli #Raspadori #ForzaNapoliSempre - Pullanza00 : RT @VincyDevi: @MatteoSorrenti Complimenti a @lucacerchione che aveva detto non è fatta per raspadori …hanno toppato alla grande Sky e spo… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: SKY - Dopo Modena-Sassuolo, nuovi aggiornamenti con il Napoli in serata per Raspadori - - dialessandro5 : RT @VincyDevi: @MatteoSorrenti Complimenti a @lucacerchione che aveva detto non è fatta per raspadori …hanno toppato alla grande Sky e spo… -