Roma, Belotti può arrivare dopo la cessione di Shomurodov (Di lunedì 8 agosto 2022) Andrea Belotti arriverà alla Roma solo quando Eldor Shomurodov lascerà i giallorossi. Si attende la cessione dell'uzbeko Sarà la Roma la prossima squadra di Andrea Belotti. La settimana appena iniziata sarà quella giusta per definire il passaggio dell'attaccante ex Torino alla Roma, con un principio di accordo ormai in cassaforte. La Roma avrebbe offerto al L'articolo

