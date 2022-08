Quando gareggia Gianmarco Tamberi in Ungheria? Programma 8 agosto, orario, tv e streaming: test per gli Europei (Di lunedì 8 agosto 2022) Gianmarco Tamberi tornerà in gara lunedì 8 agosto (ore 17.05) al Gyulai Istvan Memorial, tappa del Continental Tour (livello gold) in Programma a Szekesfehervar (Ungheria). Il Campione Olimpico di salto in alto si rimette in gioco dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene e cerca di fare un punto della situazione in vista degli Europei. Il marcighiano deve capire se ha superato i postumi del Covid e se potrà effettivamente essere della partita in occasione dell’imminente rassegna continentale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI ATLETICA DALLE ORE 17.00 Si tratterà del primo di due appuntamenti di preparazione, l’altro è previsto per mercoledì 10 agosto agosto in Diamond League a Montecarlo. Il test sarà probante perché in ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022)tornerà in gara lunedì 8(ore 17.05) al Gyulai Istvan Memorial, tappa del Continental Tour (livello gold) ina Szekesfehervar (). Il Campione Olimpico di salto in alto si rimette in gioco dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene e cerca di fare un punto della situazione in vista degli. Il marcighiano deve capire se ha superato i postumi del Covid e se potrà effettivamente essere della partita in occasione dell’imminente rassegna continentale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI ATLETICA DALLE ORE 17.00 Si tratterà del primo di due appuntamenti di preparazione, l’altro è previsto per mercoledì 10in Diamond League a Montecarlo. Ilsarà probante perché in ...

