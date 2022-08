Patuanelli resta in silenzio, Magnani ridacchia: lo schiaffo a Di Battista su La7 (Di lunedì 8 agosto 2022) Altro che gelo da anticiclone africano su Alessandro Di Battista! A L'Aria che Tira, il talk politico di LA7, lunedì 8 agosto, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, si fa cogliere in contropiede da una domanda del conduttore Francesco Magnani. Durante l'intervista one-to-one, Patuanelli ha dichiarato che il M5s non ha paura del voto e non teme di correre da solo perché l'importante è rimanere fedeli alle proprie battaglie identitarie e non fare ammucchiate elettorali. Magnani ha quindi chiesto se Alessandro Di Battista può essere una risorsa per il Movimento e Patuanelli diplomatico: “È un cittadino italiano che non è iscritto al M5s, potrà scegliere come tanti altri di presentare la sua auto candidatura (per la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Altro che gelo da anticiclone africano su Alessandro Di! A L'Aria che Tira, il talk politico di LA7, lunedì 8 agosto, Stefano, ministro delle Politiche agricole alimentari e foli, si fa cogliere in contropiede da una domanda del conduttore Francesco. Durante l'intervista one-to-one,ha dichiarato che il M5s non ha paura del voto e non teme di correre da solo perché l'importante è rimanere fedeli alle proprie battaglie identitarie e non fare ammucchiate elettorali.ha quindi chiesto se Alessandro Dipuò essere una risorsa per il Movimento ediplomatico: “È un cittadino italiano che non è iscritto al M5s, potrà scegliere come tanti altri di presentare la sua auto candidatura (per la ...

tempoweb : Patuanelli resta in silenzio, Magnani ridacchia: lo schiaffo a #DiBattista su La7 #lariachetira #8agosto… - Profilo3Marco : RT @ardigiorgio: Parenzo riceve in diretta un sms di patuanelli, che legge. Sono finiti i 5s e pure casalino, ma il metodo resta https://t.… - StefanoDeloren1 : RT @ardigiorgio: Parenzo riceve in diretta un sms di patuanelli, che legge. Sono finiti i 5s e pure casalino, ma il metodo resta https://t.… - MiaomiaoCh : RT @ardigiorgio: Parenzo riceve in diretta un sms di patuanelli, che legge. Sono finiti i 5s e pure casalino, ma il metodo resta https://t.… - Rossana44792035 : RT @ardigiorgio: Parenzo riceve in diretta un sms di patuanelli, che legge. Sono finiti i 5s e pure casalino, ma il metodo resta https://t.… -