Luca Argentero litiga con i paparazzi a Forte dei Marmi per difendere la figlia

(Di lunedì 8 agosto 2022)deihato con iquando si è accorto che stavano fotografando ladi due anni. Nuovo scontro trae la stampa riconducibile al gossip: l'attore si è scontrato con alcuniche adeistavano fotografando la sua famiglia e, in particolare Nina, ladi due anni che l'attore ha avuto da Cristina Marino. I rapporti trae quella che una volta era definita la cronaca rosa non sono mai stati idilliaci. L'attore difende con i denti la sua privacy. Nell'ottobre del 2020 lui e la sua compagna si scagliarono contro Alfonso Signorini e Umberto ...

CaffeFou : Luca Argentero litiga con i paparazzi: 'Difendo i miei figli' #lucaargentero #striscia - GiuliaEnne182 : @nellajb1 E non solo Flavio Montrucchi, vedi Eleonora Daniele, vedi Luca Argentero delle carriere meravigliose arri… - infoitcultura : Luca Argentero, “Io contro i paparazzi per difendere la mia famiglia” - zazoomblog : Luca Argentero pazienza persa con i paparazzi: “Voleva difendere la famiglia” - #Argentero #pazienza #persa - infoitcultura : Luca Argentero, rissa sfiorata con i paparazzi a Forte dei Marmi -

Stile e Trend Fanpage

L'Attore, presto conduttore di Striscia la notizia, non ha mai avuto un bel rapporto con i fotografi e più volte è stato al centro di scontri. E' di nuovo nella bufera, che questa volta si è scontrato con i paparazzi a Forte dei Marmi. L'attore in vacanza con sua moglie e sua figlia, ha perso davvero le staffe dopo che i fotografi continuavano a ...è finito di nuovo al centro del gossip e non per il secondo figlio o un nuovo progetto al cinema. L'attore sarebbe stato protagonista di una brutta lite con alcuni paparazzi fuori da un ... Luca Argentero e Cristina Marino in Toscana: quanto costa il resort a due passi dal mare L'attore era con la famiglia a cena e avrebbe invitato i fotografi ad allontanarsi, ma l'insistenza dei paparazzi lo avrebbe fatto scattare ...Luca Argentero a Forte dei Marmi ha litigato con i paparazzi quando si è accorto che stavano fotografando la figlia di due anni. Nuovo scontro tra Luca Argentero e la stampa riconducibile al gossip: l ...