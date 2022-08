Luca Argentero, “Io contro i paparazzi per difendere la mia famiglia” (Di lunedì 8 agosto 2022) La privacy in vacanza? È sacra. La pensa così Luca Argentero, protagonista di un nuovo battibecco con i paparazzi a caccia di scoop. Prima li invita ad andarsene, poi passa alle parole grosse: si alza dal tavolo e li segue all’esterno del locale, sotto gli occhi increduli dei villeggianti di Forte dei Marmi, in Toscana, dove si trova in vacanza con sua moglie, Cristina Marino, e la figlioletta di due anni, Nina Speranza. Una vacanza all’insegna del relax e degli affetti, almeno nelle intenzioni… A riaccendere i riflettori sull’ex gieffino, oltre alla fortunata serie Doc – nelle tue mani, c’è stata la notizia del suo sbarco dietro al bancone di Striscia la notizia, con Alessandro Siani, a partire dal prossimo autunno. L’attenzione dei fotografi era, dunque, quasi inevitabile. A sua difesa si sono schierati i presenti, i fan e i follower ... Leggi su diredonna (Di lunedì 8 agosto 2022) La privacy in vacanza? È sacra. La pensa così, protagonista di un nuovo battibecco con ia caccia di scoop. Prima li invita ad andarsene, poi passa alle parole grosse: si alza dal tavolo e li segue all’esterno del locale, sotto gli occhi increduli dei villeggianti di Forte dei Marmi, in Toscana, dove si trova in vacanza con sua moglie, Cristina Marino, e la figlioletta di due anni, Nina Speranza. Una vacanza all’insegna del relax e degli affetti, almeno nelle intenzioni… A riaccendere i riflettori sull’ex gieffino, oltre alla fortunata serie Doc – nelle tue mani, c’è stata la notizia del suo sbarco dietro al bancone di Striscia la notizia, con Alessandro Siani, a partire dal prossimo autunno. L’attenzione dei fotografi era, dunque, quasi inevitabile. A sua difesa si sono schierati i presenti, i fan e i follower ...

