La leggenda del Jiu-Jitsu brasiliano è stata uccisa in un bar (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Tragica morte per una leggenda del Jiu Jitsu brasiliano: il 33enne Leandro Lo, otto volte campione del mondo in tre categorie di questa arte marziale, è stato ucciso da un poliziotto fuori servizio che gli ha sparato alla testa. È accaduto durante una festa in un locale esclusivo di San Paolo, in Brasile, dove il lottatore risiedeva. Stando alle testimonianze, Lo era insieme ad amici nel Clube Sirio quando un ospite apparso ubriaco ha avuto un diverbio con lui e ha afferrato dal bancone del bar una bottiglia per usarla come arma. Il lottatore brasiliano lo ha immobilizzato con una delle sue prese ma appena liberato, l'uomo ha estratto la pistola e ha sparato, centrando Lo alla fronte. Il campione brasiliano è morto poco dopo in ospedale mentre il suo assassino è riuscito a fuggire. Lo nel ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Tragica morte per unadel Jiu: il 33enne Leandro Lo, otto volte campione del mondo in tre categorie di questa arte marziale, è stato ucciso da un poliziotto fuori servizio che gli ha sparato alla testa. È accaduto durante una festa in un locale esclusivo di San Paolo, in Brasile, dove il lottatore risiedeva. Stando alle testimonianze, Lo era insieme ad amici nel Clube Sirio quando un ospite apparso ubriaco ha avuto un diverbio con lui e ha afferrato dal bancone del bar una bottiglia per usarla come arma. Il lottatorelo ha immobilizzato con una delle sue prese ma appena liberato, l'uomo ha estratto la pistola e ha sparato, centrando Lo alla fronte. Il campioneè morto poco dopo in ospedale mentre il suo assassino è riuscito a fuggire. Lo nel ...

Lite in un locale: ucciso a colpi di pistola Leandro Lo, leggenda del Jiu - Jitsu Un colpo alla testa dopo una lite in discoteca. Così è morto ieri a San Paolo Leandro Lo, 33 anni, otto volte campione del mondo di Jiu - Jitsu, uno dei più grandi grapplers della storia. La notizia l'ha data l'avvocato di famiglia. Arrestato un 30enne agente di polizia fuori servizio, che si è consegnato alle forze ...