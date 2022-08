Il pensiero? Non ne vedo tanto in giro (Di lunedì 8 agosto 2022) Talvolta anche le ricerche scientifiche sembrano scoprire l'acqua calda. Si parla, infatti, dell'attività fisica-mentale che, rispetto al decadimento cognitivo, ha effetti diversi su uomini e donne. Ebbene, una maggiore attività fisica aumenta l'attività di pensiero soltanto nelle donne. Non c'è dubbio che faccia bene leggere giornali e libri e non c'è bisogno di fare grandi studi per averne certezza. Per le donne risulterebbe più importante incrementare l'attività fisica, mentre per gli uomini tutto gira intorno al pensiero. Io non ne vedo tanto in giro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Talvolta anche le ricerche scientifiche sembrano scoprire l'acqua calda. Si parla, infatti, dell'attività fisica-mentale che, rispetto al decadimento cognitivo, ha effetti diversi su uomini e donne. Ebbene, una maggiore attività fisica aumenta l'attività disolnelle donne. Non c'è dubbio che faccia bene leggere giornali e libri e non c'è bisogno di fare grandi studi per averne certezza. Per le donne risulterebbe più importante incrementare l'attività fisica, mentre per gli uomini tutto gira intorno al. Io non nein

FcInterNewsit : Brentford, Frank: 'Chi dice che Eriksen ci ha salvati ha un pensiero limitato. Due motivi per cui non è vero' - insopportabile : Dev'essere complicato immaginare che le persone possano avere un pensiero critico. Lo so, sembra assurdo, ma esiste… - msgelmini : Una preghiera per Alika Ogorchukwu, aggredito in strada e preso a bastonate fino alla morte. Un pensiero alla mogli… - robym51 : @StefanoFeltri @CarloCalenda @Azione_it Un altro politico (l'ennesimo) che dà un immagine inaffidabile al paese e s… - Mynameismysoul : @DarkLadyMouse @Mary_Cric @CofferatiG @2111colfed @GoodbyeHardest @hockney16 @neutrosgrassa Perché cancellarlo? Io… -