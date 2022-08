Il caldo estremo ha le ore contate, tornano temperature estive nella media (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - La coda di una perturbazione in transito sull'Europa centro-orientale sta interessando le regioni settentrionali dove l'anticiclone lascia il posto a una massa d'aria instabile entro la quale è probabile lo sviluppo di temporali localmente intensi. In queste condizioni, grazie anche all'innesco di venti un po' più freschi, al Nord le temperature stanno calando riportandosi più vicine alle medie. I venti settentrionali raggiungeranno anche le regioni centrali adriatiche determinando anche qui un ridimensionamento delle temperature. Da oggi assisteremo a un aumento dell'instabilità atmosferica anche sulle regioni centro meridionali. Fino a Ferragosto si profila poi una situazione stabile soprattutto al Nord, mentre il Centro-Sud sarà probabilmente coinvolto da condizioni meteo più instabili, con qualche locale temporale. Il caldo ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - La coda di una perturbazione in transito sull'Europa centro-orientale sta interessando le regioni settentrionali dove l'anticiclone lascia il posto a una massa d'aria instabile entro la quale è probabile lo sviluppo di temporali localmente intensi. In queste condizioni, grazie anche all'innesco di venti un po' più freschi, al Nord lestanno calando riportandosi più vicine alle medie. I venti settentrionali raggiungeranno anche le regioni centrali adriatiche determinando anche qui un ridimensionamento delle. Da oggi assisteremo a un aumento dell'instabilità atmosferica anche sulle regioni centro meridionali. Fino a Ferragosto si profila poi una situazione stabile soprattutto al Nord, mentre il Centro-Sud sarà probabilmente coinvolto da condizioni meteo più instabili, con qualche locale temporale. Il...

