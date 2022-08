Alex Sandro fatto fuori dal rivale: è furioso (Di lunedì 8 agosto 2022) Alex Sandro si è messo in mostra in questi anni per un calo di prestazione davvero troppo evidente e per questo motivo rischia di andarsene. In questi ultimi anni abbiamo potuto ammirare sempre di più un crollo su tutta la linea delle prestazioni di Alex Sandro, un giocatore che fino a qualche anno fa era considerato senza ombra di dubbio uno dei più importanti laterali mancini del mondo, ma che nell’ultimo periodo ha davvero dimostrato di essere un totale buco nell’acqua. LaPresseIn questi ultimi anni la Juventus ha avuto un grosso problema sulla fascia sinistra, con una serie di giocatori che si sono alternati in questi ultimi anni e che non hanno mai avuto la possibilità di dimostrare il loro reale talento, con Alex Sandro che sicuramente ha deluso e non poco le aspettative. Il suo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 agosto 2022)si è messo in mostra in questi anni per un calo di prestazione davvero troppo evidente e per questo motivo rischia di andarsene. In questi ultimi anni abbiamo potuto ammirare sempre di più un crollo su tutta la linea delle prestazioni di, un giocatore che fino a qualche anno fa era considerato senza ombra di dubbio uno dei più importanti laterali mancini del mondo, ma che nell’ultimo periodo ha davvero dimostrato di essere un totale buco nell’acqua. LaPresseIn questi ultimi anni la Juventus ha avuto un grosso problema sulla fascia sinistra, con una serie di giocatori che si sono alternati in questi ultimi anni e che non hanno mai avuto la possibilità di dimostrare il loro reale talento, conche sicuramente ha deluso e non poco le aspettative. Il suo ...

