Agropoli | “all’ospedale arriva la camera iperbarica” Ed è subito campagna elettorale

(Di lunedì 8 agosto 2022) di Arturo Calabrese Laper il rinnovo del Parlamento è ormai iniziata e il Partito Democratico deve racimolare voti, visti i numeri non lusinghieri dei sondaggi., manco a dirlo, deve essere della partita e quindi il solito ospedale chiuso torna di prepotenza nel dibattito politico. Da sottolineare come la struttura abbia un triste primato: è l’ospedale con più tagli del nastro d’Italia. Politiche, comunali e regionali, nessuna elezione ha potuto esimersi dal vedere un’inaugurazione. Franco Alfieri, Adamo Coppola, Vincenzo De Luca, Piero De Luca, con relativi accoliti, sorridenti comparse nei codazzi e onnipresente leoni da tastiera pronti a incensare il padrone, tutti hanno camminato nelle sale e noi corridoi dell’ospedale per poi impugnare le forbici e tagliare il nastro. Sorrisi, pacche sulla spalle, ...

radioalfa : Camera iperbarica per uso clinico all'ospedale di Agropoli, l'Asl Salerno attiva la procedura - coscienzavigile : RT @SerVessicchio: AGROPOLI, IL GIALLO DI SABATO SCORSO, GIOVANE SBANDA CON LA VESPA E RIMANE 40 MINUTI A TERRA DAVANTI ALL’OSPEDALE https:… -

Virgilio

L'ASL Salerno ha attivato la procedura per predisporre una camera iperbarica multiposto per uso clinico presso il presidio ospedaliero di. L'intenzione dell'Azienda è di attivare, nella struttura di località Marrota, un Centro di Medicina iperbarica, inesistente nell'area a sud di Salerno, sia nel Cilento che nel Vallo di Diano.... ad. Il primo sulla statale 267: per cause da accertare, ... una moto ed un'auto si sono scontrate'altezza di via Mozart. ...i soccorsi che hanno condotto il malcapitato in, per le ... Camera iperbarica per uso clinico all'ospedale di Agropoli, l'Asl Salerno attiva la procedura