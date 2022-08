Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022)DEL 7 AGOSTOORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANO VERSO. TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA. ORA IL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE (-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE ...