Si tuffa nel laghetto della cava di Rocchetto a Milano e non riemerge: 29enne scomparso, ricerche in corso (Di domenica 7 agosto 2022) Si tuffa nel laghetto della cava di Rocchetto a Milano e non riesce più a tornare a galla. Forze dell'ordine, sanitari e la squadra sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche del 29enne di origini rumene scomparso. Un giovane uomo di 29 anni si è tuffato nel laghetto della cava di Rocchetto a Milano nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto, senza più riemergere.

