Claudio Amendola: shock, davvero? Non può essere (Di domenica 7 agosto 2022) Nuova indiscrezione shock su Claudio Amendola. A quanto sembra, l’attore avrebbe deciso di separarsi dalla moglie. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Da non credere, un’altra delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ha deciso di separarsi. Stiamo parlando di Claudio Amendola e di Francesca Neri, i due sono stati insieme per ben 25 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 agosto 2022) Nuova indiscrezionesu. A quanto sembra, l’attore avrebbe deciso di separarsi dalla moglie. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Da non credere, un’altra delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ha deciso di separarsi. Stiamo parlando die di Francesca Neri, i due sono stati insieme per ben 25 L'articolo proviene da Leggilo.org.

repubblica : Claudio Amendola e Francesca Neri si separano dopo 25 anni insieme - FraLauricella : ???#film in #TV ??#cinema 14,00 #RaiMovie La mossa del pinguino di Claudio Amendola con Edoardo Leo, Ricky Memphis,… - ilpensologo : È amore finito anche fra l'attore Claudio Amendola e l'attrice, che sa recitare, Francesca Neri. #Cronaca… - mauriziocori1 : RT @seguimi2022: FORSE NON È PROPRIO UN CASO… …che 2 ultravaccinisti ad oltranza, come Piero Pelú e Claudio Amendola, si siano uniti per g… - salvfor3 : RT @gigi52335676: Claudio Amendola e Francesca Neri si separano Ilary e Totti si separano. Icardi e Wanda Nara si separano. Io sto aspett… -