Amichevole Milan-Pergolettese 7-1: cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’ (Di domenica 7 agosto 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match Amichevole vinto contro la Pergolettese Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato lae ildel matchvinto contro la

Gazzetta_it : Milan, uragano #DeKetelaere: tripletta in 45 minuti contro la Pergolettese - AntoVitiello : Ultimo test amichevole finito 6-1 ma le attenzioni sono rivolte soprattutto alle condizioni di #Tonali. Problema in… - AntoVitiello : #Milan arrivato allo stadio Romeo Menti per l'amichevole contro il Vicenza @MilanNewsit - MilanPress_it : ANCHE L’ULTIMO TEST ? Il #Milan ha vinto un’altra amichevole in mattinata contro la Pergolettese 7-1: tripletta di… - sportli26181512 : Milan, Adli a segno contro la Pergolettese: il francese ha giocato come esterno e poi come trequartista: Anche Yaci… -