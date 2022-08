Amichevole 2022, la Juventus non c’è: tripletta di Morata e l’Atletico vince 4-0 (Di domenica 7 agosto 2022) La Juventus stecca l’ultimo appuntamento di questo precampionato e alla Continassa si arrende 4-0 all’Atletico Madrid di Simeone. Una partita senza storia, in cui la squadra bianconera è stata surclassata dagli avversari sin dalle prime fasi di gioco. Mai impensierito il portiere della squadra spagnola, che si gode invece la tripletta di Morata. Tanto da riflettere invece in casa Juventus ad una sola settimana dall’inizio del campionato. IL TABELLINO CALENDARIO AMICHEVOLI Juventus TUTTI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI LA PARTITA – Primi 45? da incubo per i padroni di casa. Dopo 10? arriva il gol dell’ex di Alvaro Morata, che sfrutta un bel contropiede guidato da Joao Felix e si infila tra Bremer e Bonucci sfruttando una disattenzione di Danilo che non sale per creare ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Lastecca l’ultimo appuntamento di questo precampionato e alla Continassa si arrende 4-0 alMadrid di Simeone. Una partita senza storia, in cui la squadra bianconera è stata surclassata dagli avversari sin dalle prime fasi di gioco. Mai impensierito il portiere della squadra spagnola, che si gode invece ladi. Tanto da riflettere invece in casaad una sola settimana dall’inizio del campionato. IL TABELLINO CALENDARIO AMICHEVOLITUTTI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI LA PARTITA – Primi 45? da incubo per i padroni di casa. Dopo 10? arriva il gol dell’ex di Alvaro, che sfrutta un bel contropiede guidato da Joao Felix e si infila tra Bremer e Bonucci sfruttando una disattenzione di Danilo che non sale per creare ...

Gazzetta_it : Milan, uragano #DeKetelaere: tripletta in 45 minuti contro la Pergolettese - DiMarzio : .@juventusfc, Moise #Kean escluso dall'amichevole contro l'@Atleti per motivi disciplinari - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | @acmilan, le condizioni di #Tonali e #Messias dopo l’amichevole con il @LRVicenza - sportli26181512 : #Morata strapazza la #Juve, poi abbraccia gli ex compagni: L'ex punta bianconera grande protagonista nell'amichevol… - sportli26181512 : Allarme Juve: tripletta dell'ex Morata, travolta 4-0 in casa nell'ultimo test: Allarme Juve: tripletta dell'ex Mora… -