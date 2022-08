Uomini e Donne slitta la data d’inizio: ecco quando torna in onda Maria De Filippi (Di sabato 6 agosto 2022) I fan di Uomini e Donne, purtroppo, devono fare i conti con una notizia un po’ incresciosa che riguarda la data d’inizio del format. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, non comincerà più come inizialmente ipotizzato, ovvero, lunedì 12 settembre. Il suo inizio è stato rinviato. Al momento non si conoscono esattamente le cause L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 6 agosto 2022) I fan di, purtroppo, devono fare i conti con una notizia un po’ incresciosa che riguarda ladel format. La trasmissione diDe, infatti, non comincerà più come inizialmente ipotizzato, ovvero, lunedì 12 settembre. Il suo inizio è stato rinviato. Al momento non si conoscono esattamente le cause L'articolo proviene da KontroKultura.

rubio_chef : Prima dell’occupazione sionista, dell’assedio nazista Gaza era libera, uomini e donne liberi. Da quando il mondo ha… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - Fabioper54 : RT @cybermilanismo: E anche oggi abbiamo imparato un privilegio che gli uomini hanno e le donne no: fare stage diving senza dover ricevere… - apsassano : RT @AntonioNicita: @GiorgiaMeloni Bravissimo Axel: dimostra, da cane, un’umanità che altri uomini (e donne) non hanno quando contrastano i… -