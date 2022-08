Spezia-Como, programma e telecronisti trentaduesimi Coppa Italia 2022/2023 (Di sabato 6 agosto 2022) Il programma e i telecronisti di Spezia-Brescia, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. Prima partita ufficiale della stagione per entrambe le squadre, con i liguri che ripartono dalla guida di Luca Gotti mentre nella formazione lombarda non ci sarà ancora la possibilità di vedere all’opera Fabregas, che non è stato convocato. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di sabato 6 agosto, con la sfida che sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Giancarlo Camolese. RISULTATI e TABELLONE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Ile idi-Brescia, sfida valida per idi. Prima partita ufficiale della stagione per entrambe le squadre, con i liguri che ripartono dalla guida di Luca Gotti mentre nella formazione lombarda non ci sarà ancora la possibilità di vedere all’opera Fabregas, che non è stato convocato. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di sabato 6 agosto, con la sfida che sarà visibile su1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Giancarlo Camolese. RISULTATI e TABELLONE SportFace.

palermo24h : Dove vedere in tv Torino-Palermo, Spezia-Como di Coppa Italia e le altre tre sfide di oggi-… - serieB123 : Dove vedere in tv Torino-Palermo, Spezia-Como di Coppa Italia e le altre tre sfide di oggi - inZaidersp : Vi do questa verità, che ogni spezzino dentro di se sa. Lo #Spezia col #Como esce. #CoppaItaliaFrecciarossa - zazoomblog : Spezia i convocati per la sfida con il Como: fuori due uomini mercato - #Spezia #convocati #sfida #Como: - infoitsport : Pisa-Brescia e Spezia-Como, Coppa Italia: diretta tv, formazioni, pronostici -