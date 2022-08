Roma scatenata sul mercato, pronto il colpo in difesa! (Di sabato 6 agosto 2022) Il mercato faraonico della Roma potrebbe concludersi con l’arrivo di un difensore. L’euforia nella capitale è tanta: con l’arrivo di Dybala e Wijnaldum, i tifosi Romanisti sono tornati a sognare. Mourinho vuole puntare alla qualificazione in Champions League e per farlo serve completare il mercato con un difensore. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, la società giallorossa sarebbe interessata al difensore Dan-Axel Zagadou. Il centrale francese, classe 1999, è svincolato e potrebbe essere un’opzione low cost ed una scommessa interessante come quinto difensore. Dan-Axel Zagadou Borussia Dortmund Il calciatore, ex Borussia Dortmund, ha giocato da titolare le ultime sei partite in Bundesliga e sarebbe pronto per una nuova avventura. Si tratta di un giocatore dal grande talento, spesso rimasto ... Leggi su rompipallone (Di sabato 6 agosto 2022) Ilfaraonico dellapotrebbe concludersi con l’arrivo di un difensore. L’euforia nella capitale è tanta: con l’arrivo di Dybala e Wijnaldum, i tifosinisti sono tornati a sognare. Mourinho vuole puntare alla qualificazione in Champions League e per farlo serve completare ilcon un difensore. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, la società giallorossa sarebbe interessata al difensore Dan-Axel Zagadou. Il centrale francese, classe 1999, è svincolato e potrebbe essere un’opzione low cost ed una scommessa interessante come quinto difensore. Dan-Axel Zagadou Borussia Dortmund Il calciatore, ex Borussia Dortmund, ha giocato da titolare le ultime sei partite in Bundesliga e sarebbeper una nuova avventura. Si tratta di un giocatore dal grande talento, spesso rimasto ...

