Roma, CdS: "Wijnaldum, che entusiasmo nella capitale" (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS oggi è la festa della Roma per il grande arrivo anche del ragazzo olandese che ha davvero meravigliato tutti. "Gini Wijnaldum alla Roma non sono state esattamente ordinarie. Prima lo sbarco a Ciampino, accolto da 500 tifosi innamorati a prescindere, poi un rapido passaggio in albergo al quale ha fatto seguito una cena d'integrazione con molti compagni di squadra in un locale del centro, poco lontano dal Colosseo. Ieri mattina Wijnaldum ha superato i controlli medici e nel pomeriggio, finalmente, è entrato a Trigoria dove ha firmato il contratto e ha scelto il numero 25, lo stesso che indossò per quattro anni all'inizio della carriera con il Feyenoord. Ha visitato il centro sportivo e, nell'area risevata ai cimeli, ha voluto posare con la maglia del connazionale e amico ...

