Motomondiale: Gp Gran Bretagna, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller (Di sabato 6 agosto 2022) Silverstone, 6 ago. - (Adnkronos) - Johann Zarco centra la pole position nel Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone il francese della Ducati gira in 1'57"767 precedendo lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'57"865) e l'australiano Jack Miller (1'57"931), suo compagno di marca, che partiranno con lui in prima fila. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Silverstone, 6 ago. - (Adnkronos) - Johanncentra laposition nel Gp dinella classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone il francese della Ducati gira in 1'57"767 precedendo lo spagnolo dell'Aprilia Maverick(1'57"865) e l'australiano Jack(1'57"931), suo compagno di marca, che partiranno con lui in prima fila.

TV7Benevento : Motomondiale: Gp Gran Bretagna, brutta caduta per Espargaro ma pilota ok e farà le qualifiche -… - zazoomblog : MotoGp Gp di Gran Bretagna: le qualifiche in diretta. Live - Sport - Motomondiale - - motosprint : #Moto3 Gran Bretagna: Diogo Moreira in pole per la prima volta in carriera - zazoomblog : Motomondiale: Gp Gran Bretagna brasiliano Moreira in pole in Moto3 - #Motomondiale: #Bretagna #brasiliano - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Gran Bretagna, brasiliano Moreira in pole in Moto3 - -