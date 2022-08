Milan dilagante, 6-1 al Vicenza. Pareggio per il Napoli, ko l’Inter (Di sabato 6 agosto 2022) Ancora una giornata di test match per le squadre di Serie A, che la prossima settimana esordiranno nella prima di campionato. Splendida vittoria per i campioni d’Italia che hanno asfaltato oggi il Vicenza, con una netta vittoria per 6-1. I rossoneri si sono mostrati solidi e motivati in campo, dopo un inizio non proprio difficile: i padroni di casa vicentini, infatti, si sono portati in vantaggio dopo solo un minuto di gioco, con la rete di Rolfini. Il Milan ha reagito immediatamente e ha segnato una rete dopo l’altra: Leao ha pareggiato i conti all’11’, poi è stato il turno di Messias e Rebic rispettivamente al 21? e 30?. Dopo un minuto dalla rete del 3-1, Dalmonte ha segnato un’autorete, regalando al Milan il gol del 4-1. Al ritorno in campo dall’Intervallo la musica non è cambiata, al 50? ha senato anche Tomori, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 agosto 2022) Ancora una giornata di test match per le squadre di Serie A, che la prossima settimana esordiranno nella prima di campionato. Splendida vittoria per i campioni d’Italia che hanno asfaltato oggi il, con una netta vittoria per 6-1. I rossoneri si sono mostrati solidi e motivati in campo, dopo un inizio non proprio difficile: i padroni di casa vicentini, infatti, si sono portati in vantaggio dopo solo un minuto di gioco, con la rete di Rolfini. Ilha reagito immediatamente e ha segnato una rete dopo l’altra: Leao ha pareggiato i conti all’11’, poi è stato il turno di Messias e Rebic rispettivamente al 21? e 30?. Dopo un minuto dalla rete del 3-1, Dalmonte ha segnato un’autorete, regalando alil gol del 4-1. Al ritorno in campo dalvallo la musica non è cambiata, al 50? ha senato anche Tomori, ...

DanieleEspa : Sto fatto di rosicare per ogni dichiarazione dei giocatori che se ne vanno dal Milan non vi passerà mai. Oggi è il… - Lucio2313 : RT @il_legge: #Deketelaere - #Milan: vi abbiamo aggiornato in tempo reale, allontanandovi da spifferi, ricostruzioni fantasiose e pessismo… - il_legge : #Deketelaere - #Milan: vi abbiamo aggiornato in tempo reale, allontanandovi da spifferi, ricostruzioni fantasiose e… -