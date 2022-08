Maltempo Alto Adige, evacuate un centinaio di persone in val di Fassa (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Maltempo in Alto Adige, dove frane e smottamenti stanno mettendo in ginocchio la Regione nelle ore dell’esodo turistico. Strade chiuse e colate detritiche tengono impegnati i vigili del fuoco che, sul canale Twitter Unione Provinciale dei volontari, segnalano l’allerta alla popolazione. Un violento temporale ha colpito nella serata di ieri la Valle di Fassa causando danni e costringendo i vigili del fuoco ad evacuare alcuni alberghi, tre soltanto nel comune di Sen Jan, e numerose abitazioni. Oltre un centinaio le persone costrette a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso il locale centro della protezione civile e nelle palestre scolastiche. Lo riferisce la Tgr Trentino. Mazzin e Sen jan i due comuni più colpiti, in particolare nelle frazioni ... Leggi su italiasera (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) –in, dove frane e smottamenti stanno mettendo in ginocchio la Regione nelle ore dell’esodo turistico. Strade chiuse e colate detritiche tengono impegnati i vigili del fuoco che, sul canale Twitter Unione Provinciale dei volontari, segnalano l’allerta alla popolazione. Un violento temporale ha colpito nella serata di ieri la Valle dicausando danni e costringendo i vigili del fuoco ad evacuare alcuni alberghi, tre soltanto nel comune di Sen Jan, e numerose abitazioni. Oltre unlecostrette a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso il locale centro della protezione civile e nelle palestre scolastiche. Lo riferisce la Tgr Trentino. Mazzin e Sen jan i due comuni più colpiti, in particolare nelle frazioni ...

