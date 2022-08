Billa42_ : Indiana: approvata legge che rende illegale l’aborto - n_piera : RT @ilpost: Non appena la Corte Suprema statunitense ha ribaltato la sentenza che garantiva l'aborto a livello federale, l'Indiana (governa… - ilpost : Non appena la Corte Suprema statunitense ha ribaltato la sentenza che garantiva l'aborto a livello federale, l'Indi… -

...ed alcuni di questi progressi tecnologici sono stati realizzati nell'industria farmaceutica... La Deep Ocean Mission (DOM),dal governo centrale, è un progetto multidisciplinare per lo ......lotta che le donne americane stanno conducendo da sole per la prima volta da quando venne... La piccola è dell'Ohio, dove c'è già una legislazione cavernicola, ma abortirà in, dove ...L’Indiana approva una legge che rende illegale l’aborto, salvo alcune eccezioni. Il governatore ha già firmato la legge.L'Indiana ha approvato una legge che vieta quasi integralmente l'aborto. È il primo Stato ad approvare nuove restrizioni dopo la decisione della Corte Suprema di revocare il diritto federale all'inter ...