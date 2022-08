Il Napoli lancia la terza maglia: sarà di colore blu navy (VIDEO) (Di sabato 6 agosto 2022) La stagione 2022/2023 è ormai alle porte. Mancano nove giorni all’inizio della Serie A per il Napoli, dato che gli azzurri saranno impegnati lunedì 15 agosto alle 18.30 sul campo dell’Hellas Verona. Questa sera, nell’amichevole prevista alle 19 contro l’Espanyol, Luciano Spalletti avrà l’ultima occasione ufficiale per mettere alla prova i suoi ragazzi, testando con ogni probabilità la formazione che scenderà poi in campo contro gli scaligeri alla prima di campionato. Our new third kit is here! Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYgTRB#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/o62gtwsb81— Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 6, 2022 La rosa andrà sicuramente ancora puntellata, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) La stagione 2022/2023 è ormai alle porte. Mancano nove giorni all’inizio della Serie A per il, dato che gli azzurri saranno impegnati lunedì 15 agosto alle 18.30 sul campo dell’Hellas Verona. Questa sera, nell’amichevole prevista alle 19 contro l’Espanyol, Luciano Spalletti avrà l’ultima occasione ufficiale per mettere alla prova i suoi ragazzi, testando con ogni probabilità la formazione che scenderà poi in campo contro gli scaligeri alla prima di campionato. Our new third kit is here! Official Web Store SSC: https://t.co/XmWZkZzHdV Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW Official Store SSC: https://t.co/8t3FvYgTRB#ForzaSempre pic.twitter.com/o62gtwsb81— Official SSC(@ssc) August 6, 2022 La rosa andrà sicuramente ancora puntellata, ...

