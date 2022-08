Gazzetta: Napoli, per Kepa bisogna alzare l’offerta, il Psg vuole limitare il contributo allo stipendio di Navas (Di sabato 6 agosto 2022) L’affare portiere è ancora tutto da definire, in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive che la trattativa per Kepa si è complicata (lo scrive anche il Corriere dello Sport) mentre il Psg ha aperto al prestito biennale per Navas, ma il club francese non intende contribuire in modo eccessivo al suo stipendio. “Per Kepa il Napoli deve compiere un passo avanti alzando l’offerta fatta al Chelsea per il prestito secco del portiere basco, il cui ingaggio verrebbe in gran parte coperto dai Blues. Anche sui bonus sussistono ancora delle piccole distanze da coprire, fermo restando che chi sembra avere più urgenza di tutti di trovare una collocazione è Kepa, che spinge per il buon esito della vicenda e si dice pronto a partire per l’Italia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) L’affare portiere è ancora tutto da definire, in casa. Ladello Sport scrive che la trattativa persi è complicata (lo scrive anche il Corriere dello Sport) mentre il Psg ha aperto al prestito biennale per, ma il club francese non intende contribuire in modo eccessivo al suo. “Perildeve compiere un passo avanti alzandofatta al Chelsea per il prestito secco del portiere basco, il cui ingaggio verrebbe in gran parte coperto dai Blues. Anche sui bonus sussistono ancora delle piccole distanze da coprire, fermo restando che chi sembra avere più urgenza di tutti di trovare una collocazione è, che spinge per il buon esito della vicenda e si dice pronto a partire per l’Italia ...

