Covid | 474 nuovi positivi a Bergamo | calano i ricoveri ma ancora 39 decessi

(Di sabato 6 agosto 2022) A fronte di 32.173 tamponi effettuati sono 4.328 il numero dialregistrati in Lombardia, 474 acon un tasso dità che scende al 13,4% (venerdì era al 14,9%). Il numero dei ricoverati cala nelle terapie intensive (-2, 34) e nei reparti (-62, 1.148). Sono invece 39 i, un numero molto alto. Secondo gli esperti dovuti a cure non sempre efficaci, ma anche per le temperature elevate. Se l’infezione uccide 10 volte meno rispetto all’anno scorso, la mortalità in eccesso in Italia resta del 5,8%. Per quanto riguarda le altre province lombarde, a Milano ne sono stati segnalati 1.088, a Brescia 666, a Como 228, a Cremona 203, a Lecco 149, a Lodi 123, a Mantova 261, a Monza e Brianza 330, a Pavia 271, a Sondrio 69 e a Varese 362.