Autobus di turisti si ribalta. Choc in autostrada: 12 morti, oltre 25 feriti e soccorsi sul posto (Di sabato 6 agosto 2022) Tragico bilancio di un incidente che si è verificato a nord di Zagabria, in Croazia, dove un pullman si è ribaltato nella mattinata di sabato 6 agosto. “L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 5:40 lungo l’autostrada A4, a nord della capitale Zagabria nella regione di Varazdin, tra le città di Jarek Bisaski e Podvorec”, scrive l’agenzia Hina, mentre secondo i medici e la polizia intervenuti sul posto, ci sarebbero almeno 34 feriti, mentre i morti sarebbero almeno 12. Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella recente storia della Croazia. L’incidente è avvenuto alle 5.40 a 50km a nord di Zagabria, in Croazia, sull’autostrada Budapest-Fiume. Secondo i media locali, il bilancio delle vittime potrebbe crescere ancora. Il pullman, con a bordo una cinquantina ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Tragico bilancio di un incidente che si è verificato a nord di Zagabria, in Croazia, dove un pullman si èto nella mattinata di sabato 6 agosto. “L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 5:40 lungo l’A4, a nord della capitale Zagabria nella regione di Varazdin, tra le città di Jarek Bisaski e Podvorec”, scrive l’agenzia Hina, mentre secondo i medici e la polizia intervenuti sul, ci sarebbero almeno 34, mentre isarebbero almeno 12. Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella recente storia della Croazia. L’incidente è avvenuto alle 5.40 a 50km a nord di Zagabria, in Croazia, sull’Budapest-Fiume. Secondo i media locali, il bilancio delle vittime potrebbe crescere ancora. Il pullman, con a bordo una cinquantina ...

Zacc58Zaccar2 : @Bluefidel47 Ma se hanno tolto obblighi dappertutto. I turisti a Roma ti ridono in faccia anche sugli autobus, loro senza mascherina. - SaraSarita1978 : @ChiranAngelgela Sono anni che spero in un’ordinanza del sindaco che ponga fine a questo sfruttamento. Mi domando p… - rivarms : Ormai all'ordine del giorno turisti che vengono a chiedere qual è the best way to raggiungere un qualunque paesetto… - rlyehsong : RT @purtropposil: mio fratello in cristo, sei mai stato in un paesino di 2000 abitanti in culo al mondo? c'abbiamo una stazione ferroviaria… - TOSADORIDANIELA : RT @Ci1812: Napoli zeppa di turisti . Le corse degli autobus ridotte ??????? Fenomeni! ??????? -