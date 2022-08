Usa, tasso di disoccupazione ai minimi degli ultimi 50 anni (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tasso di disoccupazione è tornato ai minimi degli ultimi 50 anni. Il presidente Joe Biden festeggia la volata dell’occupazione americana. “Mai nella nostra storia tanta gente ha mai lavorato. E’ il risultato del piano economico per ricostruire l’economia dal basso. C’è ancora molto da fare ma i dati di oggi mostrano che stiamo compiendo significativi progressi per le famiglie”, afferma Biden L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Ildiè tornato ai50. Il presidente Joe Biden festeggia la volata dell’occupazione americana. “Mai nella nostra storia tanta gente ha mai lavorato. E’ il risultato del piano economico per ricostruire l’economia dal basso. C’è ancora molto da fare ma i dati di oggi mostrano che stiamo compiendo significativi progressi per le famiglie”, afferma Biden L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DalpianoFabiola : RT @annaguaita: #Recessione in Usa? Non sembra! Le #assunzioni sono aumentate di 528.000 a luglio, molto meglio del previsto in un segno… - annaguaita : #Recessione in Usa? Non sembra! Le #assunzioni sono aumentate di 528.000 a luglio, molto meglio del previsto in u… - classcnbc : +++#USA, tasso disoccupazione a luglio scende al 3,5% dal 3,6% di giugno+++ - Mapedone : L’aver fatto cadere il governo Draghi con il Pil +3,4% sopra ogni previsione e superiore alla crescita di Francia G… - emanuele_bauco : La valuta giapponese, lo yen, sta attraversando tempi duri. Nella prima metà del 2022, il suo tasso di cambio con i… -