Tennis, Jannik Sinner e l'importanza di superare Hurkacz per essere tra le prime 8 teste di serie agli US Open (Di venerdì 5 agosto 2022) I tornei Masters 1000 di Montreal e Cincinnati serviranno per definire le teste di serie degli US Open, che saranno decise seguendo la classifica di lunedì 22 agosto, la settimana precedente all'inizio dell'ultimo Slam stagionale, ed essere in quell'occasione in top ten potrebbe voler dire essere tra le prime otto teste di serie. Quasi certo il forfait del serbo Novak Djokovic, restio alla vaccinazione, dubbi attorno alla partecipazione del tedesco Alexander Zverev, che ha dato forfait a Montreal ma risulta ancora iscritto a Cincinnati: essere il numero 10 del ranking potrebbe voler dire essere il numero 8 del seeding. Jannik Sinner, attualmente è il numero 10 ATP, ma verrà scavalcato ...

