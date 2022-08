Napoli, Spalletti fa chiarezza: la verità sull’addio di Mertens! (Di venerdì 5 agosto 2022) Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato e al Napoli mancano ancora dei tasselli fondamentali per completare la rosa. Giuntoli sta lavorando sul portiere e soprattutto sul giocatore che dovrà andare a rimpiazzare Dries Mertens l’anno prossimo. Kepa e Navas sono i nomi caldi per il dopo Meret, destinato allo Spezia, mentre per quanto riguarda l’attacco il nome è solo quello di Giacomo Raspadori. Dries Mertens SSC Napoli Intanto Luciano Spalletti è stato intervistato dal Corriere della Sera con il quale ha parlato di mercato, di Mertens e di come vede il Napoli in campionato l’anno prossimo. Queste le sue parole: ” Legame con Napoli? Non sembri strano, ma è la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato e almancano ancora dei tasselli fondamentali per completare la rosa. Giuntoli sta lavorando sul portiere e soprattutto sul giocatore che dovrà andare a rimpiazzare Dries Mertens l’anno prossimo. Kepa e Navas sono i nomi caldi per il dopo Meret, destinato allo Spezia, mentre per quanto riguarda l’attacco il nome è solo quello di Giacomo Raspadori. Dries Mertens SSCIntanto Lucianoè stato intervistato dal Corriere della Sera con il quale ha parlato di mercato, di Mertens e di come vede ilin campionato l’anno prossimo. Queste le sue parole: ” Legame con? Non sembri strano, ma è la natura a unire me e. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a ...

