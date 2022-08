Napoli, l’incendio nell’Oasi degli Astroni causato dai fuochi d’artificio per una festa dei 18 anni (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 31 luglio scorso un incendio ha danneggiato l’Oasi degli Astroni. La riserva naturale del Cratere degli Astroni si trova tra Pozzuoli e Napoli, è stata istituita nel 1987 e la gestisce Wwf Italia. Ad accendere il fuoco, secondo le prime risultanze dell’inchiesta, è stata una batteria di fuochi d’artificio. Approntata per chiudere in bellezza una festa dei 18 anni organizzata in un locale per eventi. Per l’incendio, divampato alle 23,30 di domenica scorsa, sono intervenuti cinque elicotteri, due canadair, 70 autobotti e 66 persone tra vigili del fuoco e carabinieri. Le batterie erano state accese da un uomo di 33 anni che di mestiere fa il parcheggiatore abusivo. Che è stato denunciato per incendio ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 31 luglio scorso un incendio ha danneggiato l’Oasi. La riserva naturale del Crateresi trova tra Pozzuoli e, è stata istituita nel 1987 e la gestisce Wwf Italia. Ad accendere il fuoco, secondo le prime risultanze dell’inchiesta, è stata una batteria di. Approntata per chiudere in bellezza unadei 18organizzata in un locale per eventi. Per, divampato alle 23,30 di domenica scorsa, sono intervenuti cinque elicotteri, due canadair, 70 autobotti e 66 persone tra vigili del fuoco e carabinieri. Le batterie erano state accese da un uomo di 33che di mestiere fa il parcheggiatore abusivo. Che è stato denunciato per incendio ...

