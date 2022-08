Milan, casting per il centrocampo: torna Onana, gli altri due nomi in lista (Di venerdì 5 agosto 2022) Stefano Pioli è stato molto chiaro bella intervista concessa ai colleghi della Gazzetta dello Sport: "Sulla carta mancano due ruoli,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) Stefano Pioli è stato molto chiaro bella intervista concessa ai colleghi della Gazzetta dello Sport: "Sulla carta mancano due ruoli,...

BeMyKnife : Ora #Frattesi? È chiaro che il casting per il centrocampista del Milan preveda un giocatore di un metro e cinquanta massimo - infoitsport : Juventus su Milenkovic e Kostic, Milan fa casting per il centrocampo - MilanPress_it : Il casting per la difesa del #Milan?????? - MilanPress_it : Il casting per il centrocampo del #Milan ???? - MilanPress_it : Casting difesa, due nomi per il #Milan: #Ndicka e #Tanganga, la situazione ???? -