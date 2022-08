Flat tax, lavoro e fisco “dal volto umano”. Le proposte di Leo (FdI) (Di venerdì 5 agosto 2022) “Un fisco dal volto umano”. A prima vista sembra una chimera o, visto che siamo in tema, uno slogan da campagna elettorale. In realtà si tratta dell’obiettivo a cui tende la coalizione di centrodestra che sta lavorando alacremente alla stesura del programma. Pace fiscale, Flat tax e de-tassazione sono i pilastri sui quali Maurizio Leo, responsabile del dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d’Italia, si sta concentrando di cui ha anticipato i dettagli a Formiche.net. Sull’ipotesi della rottamazione delle cartelle esattoriali ci sono state non poche polemiche. Si tratta di un condono a tutti gli effetti per chi ha debiti col fisco? Assolutamente no. Il nostro programma sulla pace fiscale parte da una valutazione sulle condizioni in cui si trovano molti italiani. Nel lungo periodo Covid, alcuni ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) “Undal”. A prima vista sembra una chimera o, visto che siamo in tema, uno slogan da campagna elettorale. In realtà si tratta dell’obiettivo a cui tende la coalizione di centrodestra che sta lavorando alacremente alla stesura del programma. Pace fiscale,tax e de-tassazione sono i pilastri sui quali Maurizio Leo, responsabile del dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d’Italia, si sta concentrando di cui ha anticipato i dettagli a Formiche.net. Sull’ipotesi della rottamazione delle cartelle esattoriali ci sono state non poche polemiche. Si tratta di un condono a tutti gli effetti per chi ha debiti col? Assolutamente no. Il nostro programma sulla pace fiscale parte da una valutazione sulle condizioni in cui si trovano molti italiani. Nel lungo periodo Covid, alcuni ...

