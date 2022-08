F1, McLaren punta Piastri: colloqui per terminare in anticipo il contratto di Ricciardo (Di venerdì 5 agosto 2022) L’attuale sosta estiva della F1 è probabilmente tra le più movimentate degli ultimi anni. Oltre agli strascichi legati delle polemiche dei tifosi della Ferrari dopo la gestione della Rossa nel recente Gp d’Ungheria, si è infatti acceso il mercato piloti, che dopo il passaggio di Fernando Alonso dall’Alpine all’Aston Martin, vede ora protagonista la McLaren. In particolare, nel mirino c’è il futuro di Daniel Ricciardo, legato alla scuderia di Woking anche per il prossimo anno, ma il caos attorno alla figura di Oscar Piastri, talentuoso pilota pronto al grande salto in F1, potrebbe ribaltare la situazione. Dopo che il classe ’01 ha negato l’accordo precedentemente annunciato da Alpine, McLaren si è inserita ed è ora in pole per accaparrarsi le prestazioni di Piastri. In una situazione ancora lontana ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) L’attuale sosta estiva della F1 è probabilmente tra le più movimentate degli ultimi anni. Oltre agli strascichi legati delle polemiche dei tifosi della Ferrari dopo la gestione della Rossa nel recente Gp d’Ungheria, si è infatti acceso il mercato piloti, che dopo il passaggio di Fernando Alonso dall’Alpine all’Aston Martin, vede ora protagonista la. In particolare, nel mirino c’è il futuro di Daniel, legato alla scuderia di Woking anche per il prossimo anno, ma il caos attorno alla figura di Oscar, talentuoso pilota pronto al grande salto in F1, potrebbe ribaltare la situazione. Dopo che il classe ’01 ha negato l’accordo precedentemente annunciato da Alpine,si è inserita ed è ora in pole per accaparrarsi le prestazioni di. In una situazione ancora lontana ...

