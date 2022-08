ASCOLTI TV 4 AGOSTO 2022: DON MATTEO (15,1%), TIM SUMMER HITS (10,4%), GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE FIGLIE (8,9%), RECORD TERRA AMARA (23,2%) E BALIVO (8,8%) (Di venerdì 5 agosto 2022) ASCOLTI TV 4 AGOSTO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2344 36.65 PT – 5208 36.87 24 – 2326 36.38 PT – 5400 38.22 Rassegna Stampa – 175 8.70Tg1 Mattina – 469 12.77Tg1 – 714 17.52UnoMattina Estate – 497 13.17Linea Verde Estate – 548 13.79UnoMattina Estate Più – 617 13.41Camper – 1102 13.98Tg1 – 2584 23.34Don MATTEO – 1105 11.50 + 1195 14.78Sei Sorelle – 775 10.84Tg1 – 997 13.71Estate in Diretta – 1371 18.34Reazione a Catena – 2225 25.03Reazione a Catena – 3231 28.83Tg1 – 3269 24.73TecheTecheTè – 2818 19.24Don MATTEO (R) – 1892 15.15 856 12.83 181 15.50 1369 17.52Tutto Quello che Vuoi + RaiNews – 456 8.88 + 136 4.90 Fascia 7-9 – 759 20.78Tg5 – 963 23.51Morning News – 693 17.73Morning News – 618 16.40Forum (R) – 1149 17.96Tg5 – 2250 21.19Beautiful – 2128 ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 5 agosto 2022)TV 4· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2344 36.65 PT – 5208 36.87 24 – 2326 36.38 PT – 5400 38.22 Rassegna Stampa – 175 8.70Tg1 Mattina – 469 12.77Tg1 – 714 17.52UnoMattina Estate – 497 13.17Linea Verde Estate – 548 13.79UnoMattina Estate Più – 617 13.41Camper – 1102 13.98Tg1 – 2584 23.34Don– 1105 11.50 + 1195 14.78Sei Sorelle – 775 10.84Tg1 – 997 13.71Estate in Diretta – 1371 18.34Reazione a Catena – 2225 25.03Reazione a Catena – 3231 28.83Tg1 – 3269 24.73TecheTecheTè – 2818 19.24Don(R) – 1892 15.15 856 12.83 181 15.50 1369 17.52Tutto Quello che Vuoi + RaiNews – 456 8.88 + 136 4.90 Fascia 7-9 – 759 20.78Tg5 – 963 23.51Morning News – 693 17.73Morning News – 618 16.40Forum (R) – 1149 17.96Tg5 – 2250 21.19Beautiful – 2128 ...

