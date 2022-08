Alessia, Giulia, Rocco: chi sono i 3 figli di Claudio Amendola (Di venerdì 5 agosto 2022) Claudio Amendola è sempre stato circondato da un immenso affetto, e non solo da parte dei suoi tantissimi fan: ha avuto due storie d’amore molto importanti, dalle quali sono nati i suoi tre splendidi figli. Oggi Alessia, Giulia e Rocco sono i suoi gioielli più preziosi, ma cosa fanno nella vita? Scopriamolo insieme. Claudio Amendola, i suoi grandi amori Attore di incredibile talento e personaggio tra i più amati della televisione italiana, Claudio Amendola ha avuto una vita sentimentale colma di amore. Nel 1983, appena ventenne, è convolato a nozze con la doppiatrice Marina Grande: la loro è stata una relazione che, seppure un po’ acerba, aveva trovato il giusto ritmo nella frenetica ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022)è sempre stato circondato da un immenso affetto, e non solo da parte dei suoi tantissimi fan: ha avuto due storie d’amore molto importanti, dalle qualinati i suoi tre splendidi. Oggii suoi gioielli più preziosi, ma cosa fanno nella vita? Scopriamolo insieme., i suoi grandi amori Attore di incredibile talento e personaggio tra i più amati della televisione italiana,ha avuto una vita sentimentale colma di amore. Nel 1983, appena ventenne, è convolato a nozze con la doppiatrice Marina Grande: la loro è stata una relazione che, seppure un po’ acerba, aveva trovato il giusto ritmo nella frenetica ...

matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - News24_it : Castenaso (Bologna), l'addio ad Alessia e Giulia Pisanu, le sorelle travolte dal treno a Riccione - TGCOM - fam_cristiana : I funerali delle due sorelle travolte da un treno a Riccione. - maratam5 : Dare #fiducia ai ragazzi è l'unica via possibile, ma questo terrorizza gli adulti . Parole del parroco di… - VanityFairIt : In una chiesa colma di ragazzi e giovani l'addio alle sorelle morte travolte da un treno a Riccione. Il parroco: «… -