Volvo - Fuori dallAcea | ma pronti a collaborare

(Di giovedì 4 agosto 2022) Laha deciso recentemente di lasciare l'Acea, ma non intende recidere del tutto i legami con l'associazione europea dei costruttori. "Laddove ci sono opportunità di collaborazione, collaboreremo sicuramente. Non solo con l'Acea, ma con le altre federazioni in tutto il mondo", ha spiegato l'amministratore delegato Jim Rowan, ad Automotive News Europe, sottolineando come la Casa svedese non voglia "chiudere completamente le porte" all'organizzazione con sede a Bruxelles. I motivi dell'addio. Rowan è quindi tornato sui motivi che hanno portato laad annunciare l'addio all'Acea per la fine dell'anno, sulla falsariga di quanto deciso pochi giorni prima dal gruppo Stellantis. In questo momento c'è un disallineamento sulla strategia per la sostenibilità, che per noi è una parte importante delle nostre attività", ha affermato il dirigente. La Casa ...

checco_sanna : @SirMattLove @Gianpaolo_5 @EnricoTurcato volvo giusto sapere se con un altro avrete pazienza o parte subito l'hasht… -

BresciaToday

... il mese per antonomasia più gettonato per le vacanze estive o i weekendporta , è facile ... Non è rilevante il modello di auto che avete, che sia una Porsche o una Fiat, unao una Mazda (...L'innovativo servizio di car - sharing di quartiere per privati e Aziende promosso daCar Italia per Portanuova in centro a Milano, in collaborazione con COIMA, non è soltanto un'...lavoro... Malore alla guida, poi lo schianto contro un'auto: morto 65enne La Casa svedese, secondo l’ad Rowan, non intende "chiudere completamente le porte" all’associazione, in particolare in caso di "opportunità di collaborazione". La Hyundai, invece, conferma la sua ades ...Volvo Cars ha comunicato di aver chiuso il secondo trimestre con un utile stabile, a fronte delle continue incertezze che hanno caratterizzato il commercio globale, dell'aumento dei prezzi delle mater ...