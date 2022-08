Vittorio Sgarbi rifiuta l'offerta di Mediaset: "Volevo più soldi", svelata la cifra esatta (Di giovedì 4 agosto 2022) Ogni volta che Vittorio Sgarbi appare in televisione accade sempre qualcosa d’interessante. Questo, infatti, lo sanno benissimo anche gli autori dell’Isola dei famosi che, più volte, hanno chiesto al critico d’arte di parteciparvi. Il compenso però, nonostante la cifra ragguardevole, pare non fosse sufficiente per convincere Vittorio I momenti in cui Sgarbi ha scatenato un vero e proprio putiferio in TV non si contano quasi più. Nel 2012, ad esempio, andò in escandescenza con Gianni Barbacetto subissandolo di parole davvero poco lusinghiere. Rimarrà nella storia della televisione poi, ovviamente nella sezione trash, la sua sfuriata contro Alessandra Mussolini. La più recente nei confronti di Giampiero Mughini, inoltre, ha suscitato davvero moltissimo clamore. Tutti ricorderanno, infatti, che i due ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 4 agosto 2022) Ogni volta cheappare in televisione accade sempre qualcosa d’interessante. Questo, infatti, lo sanno benissimo anche gli autori dell’Isola dei famosi che, più volte, hanno chiesto al critico d’arte di parteciparvi. Il compenso però, nonostante laragguardevole, pare non fosse sufficiente per convincereI momenti in cuiha scatenato un vero e proprio putiferio in TV non si contano quasi più. Nel 2012, ad esempio, andò in escandescenza con Gianni Barbacetto subissandolo di parole davvero poco lusinghiere. Rimarrà nella storia della televisione poi, ovviamente nella sezione trash, la sua sfuriata contro Alessandra Mussolini. La più recente nei confronti di Giampiero Mughini, inoltre, ha suscitato davvero moltissimo clamore. Tutti ricorderanno, infatti, che i due ...

ConcitaBorrelli : Vittorio Sgarbi arrabbiato con la figlia Evelina: «Ha rifiutato il Gf Vip, sputa sul denaro»…adesso monta il caso e… - SaCe86 : Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia Evelina per colpa del #GFVip - AnnaP1953 : RT @TweetDiPopolo: ?? Enrico Letta: “Calenda farà da magnete per gli elettori del centrodestra”. Vittorio Sgarbi: “Sì, se lo attaccheranno a… - Marco78609127 : RT @RennaNietta: @VittorioSgarbi. Al mio paese questo si chiama dignità??Per fortuna la ragazza ha le idee chiare. - Net2Ayurveda : RT @TweetDiPopolo: ?? Enrico Letta: “Calenda farà da magnete per gli elettori del centrodestra”. Vittorio Sgarbi: “Sì, se lo attaccheranno a… -