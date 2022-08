Uomini e Donne, Alessia Cammarota confessa: "Non sto bene, ho un problema di salute" (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra proprio che la bella Alessia Cammarota, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, non stia passando un momento facile. Su Instagram, infatti, ha rilasciato una dichiarazione che ha preoccupato davvero molto tutti i suoi fan. Ecco cosa è accaduto Sono diverse le coppie nate dal celebre dating show “Uomini e Donne”. La più amata però, probabilmente, è quella composta da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. Tutti ricorderanno che, dopo la sua partecipazione a “Miss Italia” nel 2011, quest’ultima abbia preso parte al noto programma televisivo Mediaset per corteggiare il bel Francesco Monte. Le cose, però fra i due non andarono come previsto. L’anno successivo, dunque, si è ripresentata con l’obiettivo di conquistare il cuore di Aldo Palmieri. Fra i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra proprio che la bella, l’ex corteggiatrice di “”, non stia passando un momento facile. Su Instagram, infatti, ha rilasciato una dichiarazione che ha preoccupato davvero molto tutti i suoi fan. Ecco cosa è accaduto Sono diverse le coppie nate dal celebre dating show “”. La più amata però, probabilmente, è quella composta da Aldo Palmieri e. Tutti ricorderanno che, dopo la sua partecipazione a “Miss Italia” nel 2011, quest’ultima abbia preso parte al noto programma televisivo Mediaset per corteggiare il bel Francesco Monte. Le cose, però fra i due non andarono come previsto. L’anno successivo, dunque, si è ripresentata con l’obiettivo di conquistare il cuore di Aldo Palmieri. Fra i ...

