Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Salvini | “Ponte sullo Stretto potrà essere realtà” -Video

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Ildi cui si parla da 50 anni sarebbe finanziato interamente dai privati, sarebbe una immagine dell’Italia nel mondo pazzesca”. Così Matteo, ospite di Zona Bianca, su Rete 4. “Ilche unisce la Calabria alla Sicilia, l’Italia all’Europa,”, aggiunge il leader della Lega.parla anche del Reddito di Cittadinanza, spiegando che va “modificato, lasciato a chi non può lavorare come strumento di aiuto, come ad esempio i disabili e coloro che non possono lavorare e devonoprotetti”. “Ma siccome ci sono un milione di italiani che percepiscono il Rdc e potrebbero lavorare, quello che pensiamo sia giusto è che se rifiuti un lavoro, poi perdi il diritto di ...

sole24ore : Covid, ultime notizie. Cartabellotta (Gimbe): 1.165 morti in 7 giorni, effetto Omicron 5 - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - SkyTG24 : Archie Battersbee, respinto l’ultimo ricorso: è scontro su dove morirà - junews24com : Mertens Juve (Sky), i bianconeri non mollano: c'è la proposta al belga! - -

Il Sole 24 ORE

D'altronde, anche l'Italia ha vissuto una follia climatica nellesettimane . Speriamo di avere un po' di tregua.Jannik Sinner Lesettimane hanno visto la rinascita del tennista azzurro Jannik Sinner. Il numero uno italiano ... anzi sono in arrivo brutteper lui. Jannik Sinner perde diverse ... Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 42.976 nuovi casi (-28,8 sulla settimana) e 161 morti morto Villiam Vecchi, ex giocatore e preparatore dei portieri che ha avuto una carriera vincente. Il ricordo del Milan L'articolo Morto Villiam Vecchi, preparatore dei portieri del Milan ed ex calciat ...Due i premi-residenza per artisti emergenti che diventano progetti di valorizzazione e partecipazione urban. Mostre, interventi site-specific, performance, talk, visite guidate e tour, attività didatt ...