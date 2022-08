Terni, due donne muoiono a distanza di giorni dall'investimento - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 4 agosto 2022) I decessi in ospedale. Erano state travolte da un'autoo guidata da un uomo. Il sindaco: 'Notizia tristissima per la ... Leggi su lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022) I decessi in ospedale. Erano state travolte da un'autoo guidata da un uomo. Il sindaco: 'Notizia tristissima per la ...

CorriereUmbria : Le due donne cinesi investite in via Battisti morte a poche ore l'una dall'altra #terni #mortedonnecinesi… - LaNotiziaQuoti : Sono morte giovedì mattina, a distanza di poche ore l'una dall'altra, le due donne di origine cinese, di 56 e 54 an… - terninrete : Terni: morte le due donne investite in viale Battisti #Terni #decesso #cinesi #incidente - lorenzoniadrian : Terni: morte le due donne investite in viale Battisti #Terni #decesso #cinesi #incidente - umbriajournal_ : Morte le due cinesi coinvolte nell'incidente di Terni, il 30 luglio -